К исследованиям в CERN привлекут шесть украинских научных институтов

Шесть украинских научно-исследовательских институтов будут привлечены к проектов Европейской организации ядерных исследований (CERN). Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки.

"Состоялось очередное заседание Совета Европейской организации ядерных исследований (CERN), в котором Украина впервые принимала участие как ассоциированный член организации. Во время заседания Совета Генеральный директор CERN представил отчет, отметив, что 2016 год был очень важным для Большого андронного коллайдера, однако это не единственный важный проект, который реализуется исследовательским центром. Существует еще ряд других больших и малых экспериментов, связанных с ускорительной техникой, физикой плазмы, астрофизикой, физикой нейтрино, протонными и антипротонными пучками. Именно к этим проектам Украина планирует дополнительно привлечь 6 научно-исследовательских институтов Национальной академии наук Украины", - говорится в сообщении.

Отмечается, что участие украинских ученых в исследованиях и экспериментах CERN будет способствовать поступлению дополнительных инвестиций в Украину. Также украинские промышленники получат возможность изготавливать продукцию для поставок в исследовательский центр.

Кроме того, сейчас обсуждается возможность расширения образовательных программ и курсов для украинских учителей и преподавателей в CERN.

В следующем году CERN внедрять новые инициативы, связанные со студенческими программами. Так, планируется упростить условия для визитов и работы молодежи в организации и, кроме того, пригласить на 2 недели 24 студента из 5 стран, которые пройдут специальное обучение в виде лекционных курсов.

Нотификация соглашения между Украиной и Европейской организацией ядерных исследований состоялась 1 октября 2016 года. Украине была предложена уникальная форма сотрудничества – она стала одним из ассоциированных членов CERN, а потому платит значительно меньшие взносы, чем 22 государства-члены организации. При этом Украина может принимать участие во всех формах научного сотрудничества, которые возможны для членов CERN.