В Финляндии опасаются засилья нелегальных мигрантов

Около 10 тысяч просителей убежища, получивших отказ финских властей, могут остаться в Финляндии на нелегальном положении, считают в министерстве внутренних дел страны.

По словам начальника канцелярии МВД Пяйви Нерг, власти делают все возможное для того, чтобы подлежащие депортации люди добровольно покинули страну. "В частности, им будут оказана материальная и другая помощь в рамках программы Международной организации по миграции IOM", — поясняет телекомпания.

Ранее министерская группа по вопросам иммиграции приняла решение о том, что нелегалам будет гарантирован прожиточный минимум и необходимый уход. В то же время они не смогут рассчитывать на денежную помощь со стороны государства.

Однако в некоторых частях страны готовятся к тому, что нелегальным мигрантам все же придется помогать: ранее сообщалось, что власти города Эспоо разработали план экстренного размещения лиц, находящихся в стране без необходимых документов.

В 2015 году в Финляндию приехало около 32 тысяч человек в поисках убежища. К настоящему времени около 11 тысяч человек получили отказ от финских властей. По разным оценкам, часть из них останется в стране нелегально. Ожидается, что их число будет в дальнейшем расти.