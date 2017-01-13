В Болгарии задержали более 20 таможенников по обвинению в получении взяток

Главная дирекция по борьбе с организованной преступностью (ГДБОП) Болгарии в пятницу провела спецоперацию на таможенном пункте "Варна-Запад", в результате чего были задержаны более 20 сотрудников таможни, которых обвиняют в получении взяток, сообщает Болгарское национальное радио (БНР).

По информации БНР, сотрудники морской таможни Варны, где расположен крупнейший морской порт страны, получали взятки, чтобы оформлять некоторые контейнеры по тарифам, отличающимся от установленных законом.

Отмечается, что сотрудники ГДБОП всю ночь проводили обыски в домах задержанных.

Официальные ведомства пока не делали никаких заявлений.