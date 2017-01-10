В Норвегии рассматривают апелляцию правительства на «негуманность» в отношении Брейвика

Норвежский суд начал рассмотрение апелляции правительства на предыдущее судебное решение, которым признано нарушение прав убийцы Андерса Брейвика, которого поместили в одиночную камеру и ограничили передвижение, сообщает Associated Press.

«Суд Норвегии во вторник рассматривает апелляцию правительства о том, что изоляция массового убийцы Брейвика была негуманной и нарушает права человека», - отмечается в сообщении.

Окружной суд Осло в прошлом году в апреле постановил, что изоляция Брейвика в тюремном карцере строгого режима является нарушением Европейской конвенции по правам человека.

Правительство Норвегии настаивает, что такие действия в отношении Брейвика, отбывающего 21-летний тюремный срок, является гуманными учитывая тяжесть его преступления, а от других заключенных его необходимо изолировать в связи с их безопасностью.

Отмечается, что апелляционное слушание открывается во вторник в импровизированном зале суда в тюрьме Скиен, где Брейвик отбывает наказание. Для слушания отведено шесть дней.

Андерс Брейвик в июле 2011 года взорвал бомбу в центре Осло, а потом открыл огонь по участникам молодежного лагеря на острове Утойя. В результате его действий были убиты 77 человек. Свои действия экстремист объяснил тем, что хотел привлечь внимание к засилию мигрантов в Европе.

Брейвика приговорили к 21 году лишения свободы с правом продления тюремного срока неограниченное количество раз.