Спецслужбы Германии просят полномочий для кибератак в ответ

Немецким контрразведчикам следует предоставить возможность отвечать на хакерские атаки кибернападениями на самих хакеров.

Такое мнение во вторник высказывания руководитель Ведомства по охране конституции, внутренней спецслужбы ФРГ Ханс-Георг Маасен в интервью информагентству dpa.

"По нашему мнению, нам необходимо не только прибегать к сугубо оборонительным действиям. Мы должны быть в состоянии атаковать врага, чтобы он прекратил атаковать нас", - сказал Маасен.

На фоне этого он также не исключил, что во время проведения выборов в Бундестаг в сентябре этого года возможны попытки влияния извне".

На сегодня полномочия не позволяют немецким спецслужбам, к примеру, стереть данные, полученные хакером, и перенесенные им на один из внешних серверов. "Из-за этого возрастает опасность того, что ущерб может значительно увеличиться, ведь, кроме самого преступника, доступ к этим данным получат еще и третьи лица", - предостерегает руководитель ведомства. Поэтому в этом случае немецким ведомствам следует предоставить правовые возможности стереть эти данные для предупреждения будущей угрозы, считает Маасен. Кроме того, он признает необходимым создание правового механизма, который позволил бы "обезвредить инфраструктуру, с которой совершают нападение, откуда поступают серьезные угрозы для кибербезопасности".