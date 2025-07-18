Последнее обновление: 18.07.2025 14:34

Конгресс США одобрил три законопроекта о криптовалютах

Палата представителей США одобрила законопроект GENIUS Act, который устанавливает правила для стейблкоинов. Об этом сообщила журналистка FOX Business Элеонор Терретт.

Он направлен на подпись президенту Дональду Трампу и станет первым значимым законом о криптовалютах в стране.

Всего конгрессмены приняли три проекта, связанных с цифровыми активами. Поддержка инициатив обеими партиями оказалась выше, чем ожидали аналитики.

CLARITY Act, создающий регуляторную базу для всего сектора, приняли 294 голосами против 134. «За» проголосовали 78 представителей Демократической партии, что вдвое больше прогнозов;

GENIUS Act поддержали 308 конгрессменов при 122 голосах «против». Законопроект получил голоса 102 демократов;

Anti-CBDC Act, направленный против цифровой валюты центробанка, прошел с минимальным перевесом: 219 голосов «за» и 210 «против».

Ранее по теме


<Июнь 2025
ПнВтСрЧтПтСбВс
2627282930311
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30123456
Июль 2025
ПнВтСрЧтПтСбВс
30123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031123
45678910
Экономика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование