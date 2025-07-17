Последнее обновление: 17.07.2025 13:21

В Минске рост производства промпродукции в январе-июне замедлился до 1,6%

В январе-июне 2025 г. объем промышленного производства Минска в текущих ценах составил 16 581 млн рублей, или в сопоставимых ценах 101,6% к уровню января-июня 2024 г.

Как сообщает Главное статистическое управление столицы, в том числе объем производства в горнодобывающей промышленности увеличился на 31,2%, в снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом - на 14,3%, в водоснабжении, сборе, обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений - на 4,2%.

При этом производство в обрабатывающей промышленности сократилось на 0,5%.

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