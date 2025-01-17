Последнее обновление: 17.01.2025 13:23

В Минске производство промпродукции в 2024 году увеличилось на 10,1%

В 2024 году объем промышленного производства Минска в текущих ценах составил 32 491,1 млн рублей, или в сопоставимых ценах 110,1% к уровню 2023 года.

Как сообщает Главное статистическое управление столицы, в том числе объем производства в обрабатывающей промышленности вырос на 10,9%, в снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом - на 5,9%, в водоснабжении, сборе, обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений – на 1,7%.

При этом объем производства в горнодобывающей промышленности упал на 10%.

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