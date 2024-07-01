Последнее обновление: 01.07.2024 14:58

Годовая инфляция в Польше в июне составила 2,6%

Инфляция в Польше в июне 2024 года по сравнению с июнем 2023 года составила 2,6%, согласно оперативной оценке Главного статистического управления.

По сравнению с предыдущим месяцем цены на потребительские товары и услуги выросли на 0,1%.

Данные также показывают, что за прошедший месяц по сравнению с аналогичным периодом прошлого года цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 2,5%, цены на энергоносители снизились на 1%, а цены на топливо для частных транспортных средств выросли на 1,6%.

Полные данные по июньской инфляции Главное статистическое управление опубликует в середине июля.

Ранее по теме


<Июнь 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
1234567
Июль 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
24252627282930
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234
Экономика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование