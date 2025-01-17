ВВП Китая в 4-м квартале увеличился на 5,4%, превысив прогноз аналитиков

Экономика Китая в четвертом квартале 2024 года выросла на 5,4% в годовом выражении. об этом говорится в отчете Государственного статистического управления (ГСУ).

Темпы роста ВВП ускорились по сравнению с 4,6% в третьем квартале и стали максимальными за полтора года.

Аналитики в среднем оценивали его в 5%, по данным Trading Economics.

Повышение ВВП КНР в октябре-декабре относительно предыдущих трех месяцев составило 1,6%. Согласно пересмотренным данным, в июле-сентябре рост составлял 1,3% в поквартальном сравнении, а не 0,9%, как было объявлено ранее.

По итогам 2024 года китайская экономика увеличилась на 5%, что совпало с целевым ориентиром правительства. В 2023 году был зафиксирован подъем на 5,2%.

Среднедушевой располагаемый доход жителей страны в прошлом году вырос на 5,3%.