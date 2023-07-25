Власти Китая намерены стимулировать потребление, поддерживать сферу услуг и цифровую экономику

Политбюро ЦК Компартии Китая примет меры для стимулирования потребления, в том числе автомобилей и электроники, пишет MarketWatch со ссылкой на итоги состоявшегося в понедельник заседания органа власти.

Кроме того, Политбюро намерено поддержать сферу услуг, включая спорт, отдых и туризм, а также компании, чья деятельность связана с цифровой экономикой.

Ранее Пекин уже призвал регионы принять меры для стимулирования спроса на автомобили, в том числе за счет улучшения кредитных условий. Также сообщалось, что центральное правительство намерено поддержать региональные органы власти с выплатами субсидий на покупку электроники и бытовой техники в сельской местности.

Кроме того, власти оперативно скорректируют политику в отношении рынка недвижимости на фоне изменения динамики спроса и предложения, отмечает газета The Wall Street Journal по итогам заседания Политбюро.

При этом некоторые экономисты указывают на отсутствие упоминаний о масштабном стимулировании экономического роста в краткосрочной перспективе, хотя Политбюро признало слабость внутреннего спроса и сложность внешней конъюнктуры.