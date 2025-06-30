С начала года в Беларусь по безвизу въехало свыше 105 тысяч европейцев. Об этом сообщает Госпогранкомитет.

«С 1 января текущего года в Беларусь прибыли 105 810 иностранных граждан из 38 стран, включенных в список безвиза. Большинство путешественников приехало из стран-соседей Беларуси — Литвы, Латвии и Польши», - говорится в сообщении.

Всего с 15 апреля 2022 года синеокую посетили 1 137 546 жителей Европы. Из Латвии прибыли 360 256 человек, из Литвы — 629 177, из Польши — 115 743. В рамках расширенного безвиза для 35 европейских государств с 19 июля 2024 года в Беларусь въехали 32 370 человек.

Напомним, власти продлили безвизовый въезд для граждан 38 европейских стран до 31 декабря 2025 года включительно.