С начала года в Беларусь по безвизу въехало свыше 15 тысяч европейцев

С начала года в Беларусь по безвизу въехало свыше 15 тысяч иностранцев. Об этом сообщает Госпогранкомитет.

"С 1 января текущего года в Беларусь прибыло 15 38 иностранцев из 38 стран, включенных в список безвиза. Большинство путешественников приехало из стран-соседей Беларуси — Литвы, Латвии и Польши", говорится в сообщении.

Всего с 15 апреля 2022 года синеокую посетили 1 046 973 жителя Европы. Из Латвии прибыло 329 510 иностранцев, из Литвы — 594 815, из Польши — 105 555.

Как известно, безвизовый въезд для граждан 38 европейских государств власти продлили до 31 декабря 2025 года включительно.