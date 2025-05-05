С начала года в Беларусь по безвизу въехало свыше 67 тысяч европейцев. Об этом сообщает Госпогранкомитет.

"С 1 января текущего года в Беларусь прибыли 67 514 иностранцев из 38 стран, включенных в список безвиза. Большинство путешественников приехало из стран-соседей Беларуси — Литвы, Латвии и Польши", - говорится в сообщении.

Всего с 15 апреля 2022 года синеокую посетили 1 099 249 жителей Европы. Из Латвии прибыло 346 543 человек, из Литвы — 615 536, из Польши — 111 737. В рамках расширенного безвиза для 35 европейских государств с 19 июля 2024 года в Беларусь проследовало 25 433 иностранных гражданина.

Как известно, власти продлили безвизовый въезд для граждан 38 европейских стран до 31 декабря 2025 года включительно.