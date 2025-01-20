Последнее обновление: 20.01.2025 11:13

С начала года в Беларусь по безвизу въехало 7,8 тыс. иностранцев

С начала года в Беларусь по безвизу въехало 7,8 тыс. иностранцев. Об этом сообщает Госпогранкомитет.

"С 1 января текущего года в Беларусь прибыли 7803 иностранца из 38 стран, включенных в список безвиза. Большинство путешественников приехало из стран-соседей Беларуси — Литвы, Латвии и Польши", - говорится в сообщении.

Всего с 15 апреля 2022 года синеокую посетили 1 039 954 жителя Европы. Из Латвии прибыло 327 619 иностранцев, из Литвы — 591 116, из Польши — 104 754.

Напомним, власти продлили безвизовый въезд для граждан 38 европейских государств до 31 декабря 2025 года включительно.

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