Украина возобновит импорт электроэнергии из Беларуси с 21 ноября

Украинские компании с 21 ноября намерены возобновить импорт электроэнергии из Беларуси, следует из данных на сайте Европейской сети системных операторов передачи электроэнергии (ENTSO-E).

Отмечается, что поставки мощностью 415 МВт·ч будут осуществляться непрерывно в течение 23 часов в воскресенье, передает ТАСС.

17 ноября стало известно о прекращении коммерческих поставок электроэнергии на Украину из Беларуси. По данным СМИ Украины, причиной этому стало произошедшее автоматическое отключение первого энергоблока БелАЭС. Официального подтверждения этой информации пока нет.

В конце октября оператор АЭС Украины компания "Энергоатом" выкупила 885 из 900 МВт мощности межгосударственных ЛЭП для импорта электроэнергии из Белоруссии в ноябре. Еще 15 МВт приобрела компания "Электро комьюнити". Коммерческие поставки электроэнергии из Белоруссии возобновились с 6 ноября. До 16 ноября включительно мощность поставок преимущественно составляла 415 МВт*ч, заявка на такую же мощность была подана на 17 ноября.