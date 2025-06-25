Латвия продлит усиленный режим охраны границы с Беларусью до конца года

Кабинет министров Латвии принял решение продлить усиленный режим пограничного контроля на границе с Беларусью до конца 2025 года.

Решение принято в связи с тем, что в апреле и мае этого года значительно выросло число попыток незаконного пересечения латвийско-белорусской границы.

Усиленный режим контроля на границе с Беларусью (он охватывает зону в два километра от границы; в ее пределах пограничники могут досматривать автомобили, требовать удостоверения личности и документы, подтверждающие законность пребывания в Латвии, а также без разрешения владельца заходить на частную территорию или в жилье для борьбы с нелегальной иммиграцией) действует с 13 марта 2024 года, с тех пор Кабинет министров продлевает его во второй раз, сообщает портал LSM+.

По последним данным, в апреле и марте этого года незаконно пересечь границу пытались 1500 граждан третьих стран. Поэтому Министерство внутренних дел предложило продлить усиленный режим контроля до конца этого года.

Кроме этого, констатированы случаи повреждения забора на границе, для их устранения средства были зарезервированы заранее, рассказал глава МВД Рихард Козловскис.

"Мы привлекаем дополнительные ресурсы: как Госполицию, так и наших соседей. На границе также находятся эстонские пограничники. Поддержку оказывает также Земессардзе", – отметил Козловскис.

Министр также заявил, что для противостояния нелегальной иммиграции необходимо строительство дополнительной инфраструктуры на границе. На закрытой части заседания Кабмин утвердил план, согласно которому она должна быть построена до конца 2026 года.