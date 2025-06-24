Швейцария и Великобритания являются основными покупателями кыргызского золота

Швейцария и Британия являются основными покупателями кыргызского золота. Об этом говорится в материалах Национального статистического комитета Кыргызстана.

Согласно данным, с января по апрель 2025 года Кыргызстан экспортировал золото на сумму $112 млн. Швейцарская Конфедерация приобрела драгметалла на $74,6 млн, а Великобритания – на $31,2 млн. Кыргызское золото также купили Малайзия — на $5,3 млн и Турция на $1 млн.

Общий объем проданного золота составил 1,16 тонны.

Ранее озвучивалась информация о том, что запасы золота в Кыргызстане составляют 52 тонны.