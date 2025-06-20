Бельгия введет пограничный контроль для борьбы с нелегальной миграцией

Бельгия планирует ввести пограничный контроль для лиц, въезжающих в страну, с целью борьбы с нелегальной миграцией. Об этом сообщает агентство Reuters.

Как заявила пресс-секретарь министра по вопросам миграции Аннелен Ван Боссейт, Бельгия введет пограничный контроль для лиц, въезжающих в страну, с целью борьбы с нелегальной миграцией – ограничения начнут действовать этим летом.

"Время для проверок на въезде. Бельгия не должна быть магнитом для тех, кого остановили в других странах. Наш сигнал четкий: Бельгия больше не будет терпеть нелегальную миграцию и "шопинг за убежищем", – подчеркнула она.

Контроль будет осуществляться выборочно – на основных автомагистралях, на автобусном сообщении, на отдельных железнодорожных маршрутах, а также на внутришенгенских авиарейсах из стран с высоким миграционным давлением, таких как Греция и Италия.

Премьер-министр страны Барт Де Вевер заявил, что ограничение миграции – ключевой приоритет его правоцентристского правительства.

А представитель бельгийского Миграционного управления отметил, что пока сложно предоставить точные данные о нелегальной миграции без систематических проверок на границе.