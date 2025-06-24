Последнее обновление: 24.06.2025 18:00

Правительственная делегация Беларуси передала Нигерии тысячи единиц белорусской техники

Правительственная делегация во главе с заместителем премьер-министра Виктором Каранкевичем находится с визитом в Абудже (Нигерия).

Как сообщает пресс-служба правительства, тысячи единиц белорусской техники «торжественно» передали Нигерии.

В рамках визита, проведены встречи и переговоры «на ногах», обсуждены вопросы сотрудничества от образования до торговли. Представлена белорусская промышленность и ее возможности.

Утверждается, что первый этап «дорожной карты» завершен.

«В рамках реализации второго и третьего этапов «дорожной карты» будут создаваться современные сервисные центры с наличием мобильных бригад, которые будут обеспечивать обслуживание и ремонт техники, а также создание сборочных производств», - сказал Виктор Каранкевич.

Он также передал президенту Нигерии приглашение Лукашенко посетить Беларусь, и «Бола Тинубу его принял».



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