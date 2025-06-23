Последнее обновление: 23.06.2025 14:08

Toyota повышает цены на авто из-за пошлин Трампа

Японский автопроизводитель Toyota Motor с июля повысит цены на некоторые продаваемые в США автомобили в среднем на $270. Об этом сообщает Reuters.

Цены на модели Lexus, бренда, который принадлежит Toyota, также вырастут в среднем на $208.

Решение компании является следствием введения президентом США Дональдом Трампом 25% пошлины на импортные автомобили и автозапчасти.

В то же время представитель Toyota отрицает, что пошлина непосредственно повлияла на повышение цен.

"Последнее повышение цен является частью нашего регулярного пересмотра цен", - заявил представитель Toyota Нобу Сунага.



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