На фондовом рынке Беларуси будет действовать новый порядок условий допуска к торгам

Правление ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» (БВФБ) 20 июня 2025 года утвердило новую редакцию Условий допуска к торгам на фондовом рынке.

Как сообщает пресс-служба БВФБ, расширен перечень лиц, которые могут быть допущены к торгам на Бирже без посредников (физические и юридические лица, в том числе квалифицированные инвесторы, нерезиденты Республики Беларусь), в связи с чем внесены изменения в общие требования к кандидатам и участникам торгов.

Кроме того, изменены требования к выполнению нормативов безопасного функционирования для банков и финансовой достаточности для профессиональных участников рынка ценных бумаг.

Предусмотрена возможность отказа от использования системы электронного документооборота (СЭД) для подписания документов по итогам торгов (получение статуса участника СЭД необходимо только в случае, если для подписания документов по итогам торгов используется СЭД).

Для сокращения и унификации документов, необходимых для допуска к торгам одновременно на несколько рынков, формы заявлений, доверенностей, уведомлений и иных документов исключены из условий допуска и вынесены в отдельный локальный правовой акт биржи – Альбом форм документов для допуска к торгам в ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» (валютный и фондовый рынки).

В связи с предоставлением бирже права оказывать услуги по резервированию денежных средств для участия в торгах на собственных корреспондентских счетах в условиях допуска предусмотрена возможность заключения с БВФБ двух видов договоров об оказании услуг клиринговой организации:

договора, не предусматривающего оказание биржей услуг по резервированию денежных средств для участия в торгах на корреспондентских счетах БВФБ;

договора, предусматривающего оказание биржей услуг по резервированию денежных средств для участия в торгах на корреспондентских счетах БВФБ.

Созданы также правовые условиях для проведения удаленной идентификации с использованием межбанковской системы идентификации кандидата/представителя, уполномоченного на выполнение функций трейдера.