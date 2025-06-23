Страны НАТО увеличат расходы на оборону до 5% ВВП в течение 10 лет

В воскресенье союзники по НАТО достигли соглашения об увеличении расходов на оборону до 5% от валового внутреннего продукта в течение десяти лет. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на источники в Альянсе.

При этом Испания, которая высказывала возражения на финальном этапе переговоров, получила право на гибкое внедрение новых требований.

Инициатива увеличения расходов на оборону исходила от президента США Дональда Трампа. Это должно быть официально подтверждено лидерами стран-членов НАТО в ходе саммита в Гааге в среду.

Срок достижения новой цели – 2035 год. Это был компромисс между странами, которые требовали более быстрой реализации (в частности, восточноевропейскими союзниками по альянсу) и государствами, обеспокоенными влиянием расходов на социальную сферу (среди них Италия и Великобритания).

Новый ориентир в 5% ВВП разделен на две части: 3,5% будет направлено на вооружение и личный состав, а 1,5% — на инвестиции, связанные с киберзащитой, мобильностью и другими новыми вызовами.

При этом президент Трамп заявил, что новая норма не будет распространяться на США.

Все решения о расходах на оборону в НАТО принимаются консенсусом, и каждое из 32 государств-членов имеет право вето.