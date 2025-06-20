ЕС ограничил участие китайских компаний в закупках медоборудования

Еврокомиссия решила исключить китайские компании из государственных закупок медицинского оборудования. Об этом говорится в сообщении Еврокомиссии.

В будущем китайские компании будут исключены из некоторых государственных контрактов. В частности, это контракты на закупку медицинского оборудования стоимостью более €5 млн евро.

Это первый случай, когда власти применили санкционный инструмент, который вступил в силу в 2022 году.

Он может быть использован для наказания государств, которые, например, дискриминируют европейские компании в государственных закупках. ЕС надеется, что это обеспечит открытие рынков других стран для европейских компаний.

По данным ЕС, с 2015 по 2023 год китайский экспорт медицинского оборудования в ЕС вырос более чем вдвое. В то же время Китай создал значительные барьеры для доступа к своему рынку. Почти 90% государственных контрактов на закупку медицинского оборудования в Китае содержат дискриминационные меры в отношении продукции, произведенной в ЕС, и поставщиков из ЕС.

Как свидетельствует информация, это касается медицинских изделий всех видов – это могут быть приборы и оборудование, например, для вентиляции, рентгена или стерилизации, а также инвалидные коляски и бинты.

Комиссия неоднократно подчеркивала, что с прошлого года она поддерживает контакты с китайскими властями. Однако переговоры, судя по всему, не привели к удовлетворительному для ЕС результату. Исключения, как сообщается, делаются, например, если на тендер подается только одна китайская компания.

В начале мая китайский лидер Си Цзиньпин заявил, что его страна готова сотрудничать с лидерами ЕС.

Заявление прозвучало по случаю 50-летия установления дипломатических отношений между Китаем и ЕС на фоне усилий по улучшению отношений в условиях глобальной торговой нестабильности, вызванной масштабными пошлинами США.

Перед этим президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что страны готовы сотрудничать с надежными торговыми партнерами в Европе после того, как Трамп ввел общие торговые тарифы.