Экспорт мелких товаров из Китая в США упал на 40%

Китайский экспорт мелких посылок в США обвалился на 40% в мае из-за новых американских пошлин. Об этом пишет Bloomberg.

Отмена налоговой льготы на товары стоимостью до $800 привела к резкому падению мелкого импорта из Китая. По данным таможенной службы КНР, в мае объем таких поставок в США сократился до чуть более $1 млрд - это самый низкий уровень с начала 2023 года.

Льгота, известная как правило de minimis, позволяла компаниям, в частности Shein и Temu, отправлять товары американским покупателям напрямую, минуя пошлины.

Несмотря на падение, США остаются крупнейшим рынком для китайских мелких посылок. На втором месте - Малайзия с более $700 млн поставок в мае. Всего в мире экспорт малых пакетов из Китая вырос на 40%, в частности из-за увеличения объемов в Южную Корею, Бельгию и Венгрию.