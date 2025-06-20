Казахстан отказался строить ГПЗ на Карачаганаке с Eni и Shell на их условиях

Власти Казахстана отказались строить газоперерабатывающий завод на месторождении Карачаганак с консорциумом западных инвесторов во главе с итальянской Eni и британской Shell из-за выдвинутых ими условий. Об этом агентству Kazinform сообщили в пресс-службе Министерства энергетики республики.

«Казахстан признал неприемлемыми с экономической точки зрения условия, поставленные акционерами по итогам переговоров. В их числе было условие выплаты $1 млрд дополнительно к 100% расходов на строительство Карачаганакского газоперерабатывающего завода», - говорится в сообщении.

Акционеры объяснили данное требование тем, что окупить затраты на строительство завода в течение 3-4 лет невозможно, поскольку срок действия соглашения о разделе продукции с Казахстаном истекает в 2033 году.

Еще одним условием акционеров стало полное прекращение арбитражного разбирательства с Казахстаном по поводу необоснованного вычета доходов.

«В связи с этим, переговоры по проекту Карачаганакского газоперерабатывающего завода, инициированные в рамках окончательного Соглашения о разделе продукции по Карачаганакскому проекту, в настоящее время завершены. Тем не менее вопрос о газовом потенциале Карачаганакского месторождения все еще прорабатывается», - отметили в Минэнерго.

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что казахстанские власти рассматривают возможность передачи проекта строительства ГПЗ «КазМунайГазу» («дочке» госфонда «Самрук-Казына»).

Нефтегазоконденсатное месторождение Карачаганак в Западном Казахстане занимает территорию свыше 280 квадратных километров и считается одним из крупнейших в мире. Его разрабатывает международный консорциум в рамках соглашения о разделе продукции (СРП), которое было подписано с Казахстаном 18 ноября 1997 года. Операторы Карачаганакского проекта — компании Royal Dutch Shell и Eni — владеют в нем равными долями по 29,25%. Также в проекте участвуют Chevron (18%) и «ЛУКОЙЛ» (13,5%). Доля национальной компании «КазМунайГаз» составляет 10%.

Большую часть добытого на месторождении газа сейчас закачивают обратно в пласт, оставшийся отправляют в Россию, на Оренбургский газоперерабатывающий завод, так как своих перерабатывающих мощностей на месторождении нет. Обсуждение строительства ГПЗ на Карачаганаке ведется с 2000-х годов.