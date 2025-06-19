Последнее обновление: 19.06.2025 17:44

Центробанк Турции не стал менять ключевую ставку

Центробанк Турции в четверг оставил ключевую процентную ставку семидневных операций РЕПО на уровне 46% годовых.

Ставка по кредитам overnight была сохранена на уровне 49%, ставка по депозитам overnight - на отметке 44,5%.

Руководство ЦБ отметило снижение инфляционного давления и увеличение рисков для роста экономики Турции, главным образом за счет повышенной мировой неопределенности, геополитической напряженности и протекционистских практик во внешней торговле.

Темпы роста потребительских цен в Турции в мае понизились до 35,4% в годовом выражении против апрельских 37,9%. Это минимальный уровень с ноября 2021 года.

По мнению регулятора, текущий уровень ставок является достаточно ограничительным для того, чтобы обеспечить дальнейшее инфляционное давление.

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