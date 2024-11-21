ЦБ Турции не стал менять учетную ставку

Центральный банк Турции оставил неизменной учетную ставку на уровне 50% восьмой месяц подряд. Об этом говорится в заявлении ЦБ по итогам заседания совета по монетарной политике.

"Комитет по монетарной политике принял решение сохранить процентную ставку недельного аукциона репо, которая является учетной, прежней, на уровне 50%", - отмечается в сообщении.

В нем подчеркивается, что в октябре наблюдалось снижение основного тренда инфляции.

"Показатели за последний квартал свидетельствуют, что внутренний спрос продолжает замедляться до уровней, поддерживающих снижение инфляции. Хотя базовая инфляция товаров продолжает оставаться низкой, сигналы улучшения инфляции в сфере услуг стали очевидными. Из-за временных условий с поставками инфляция непереработанных продуктов питания продолжает оставаться высокой. Хотя инфляционные ожидания и ценовое поведение демонстрируют тенденцию к улучшению, они продолжают оставаться фактором риска с точки зрения процесса дезинфляции", - указывается в отчете комитета.

По прогнозам участников рынка, опрошенных в ноябре турецким ЦБ, к концу года инфляция в стране в годовом исчислении может составить 44,8%. По итогам октября она, согласно официальным данным, составила 48,5%.

Глава Центробанка Турции Фатих Карахан ранее сообщал, что прогноз инфляции к концу года пересмотрен в сторону повышения - с 38% до 44%.