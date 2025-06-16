В Беларуси рост розничного товарооборота в январе-мае 2025 года замедлился до 9,3%

В Беларуси розничный товарооборот в январе-мае 2025 г. составил 39,7 млрд рублей, или 109,3% в сопоставимых ценах к уровню января-мая 2024 г.

Как сообщает Белстат, однодневный розничный товарооборот в расчете на душу населения с начала года составил 28,8 рубля против 25,3 рубля за аналогичный период предыдущего года.

Розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 95,6% розничного товарооборота республики, в январе-мае 2025 г. составил 37,9 млрд рублей, или 110,1% в сопоставимых ценах к соответствующему периоду предыдущего года.

Оптовый товарооборот в январе-мае 2025 г. составил 72,2 млрд рублей, или 95,3% в сопоставимых ценах к уровню января-мая 2024 г.

Товарооборот общественного питания в январе-мае 2025 г. составил 2,8 млрд рублей, или 105% в сопоставимых ценах к уровню января-мая 2024 г.