Последнее обновление: 16.06.2025 14:44

ЕАБР назвал причины годового роста майской инфляции в Беларуси

Рост зарплат и потребительского кредитования поддерживает в Беларуси проинфляционное давление. Об этом говорится в еженедельном макрообзоре Евразийского банка развития (ЕАБР).

Как известно, инфляция в Беларуси составила 7,1% г/г в мае 2025 г. после 6,5% г/г в апреле. Наиболее заметно инфляция ускорилась по продовольственным товарам (+9,5% г/г в мае после +8,3% г/г в апреле). Ключевым фактором стало значительное повышение роста цен на сезонные овощи и фрукты (+14,4% г/г в мае после +6,8% г/г в апреле). Цены на услуги выросли на 7,2% г/г в мае после 7% г/г в апреле, а на непродовольственные товары – на 3,6% г/г, что соответствует уровню предыдущего месяца.

Продолжилось ускорение устойчивого компонента роста цен – базовая инфляция составила 7,1% г/г в мае после 6,6% г/г в апреле.

«Это свидетельствует о сохраняющемся проинфляционном давлении со стороны внутреннего спроса, поддерживаемого ростом реальных заработных плат (+10,4% г/г в апреле 2025 г.) и потребительского кредитования (+25% г/г в апреле 2025 г.)», - говорится в сообщении.

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