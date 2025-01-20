В устойчивом компоненте инфляции Беларуси замедления пока не наблюдается - ЕАБР

В устойчивом компоненте инфляции Беларуси замедления пока не наблюдается. Об этом говорится в еженедельном макрообзоре Евразийского банка развития (ЕАБР).

В частности, базовая инфляция составила 5,5% г/г в декабре, сохранившись на уровне предыдущего месяца.

В то же время инфляция в Беларуси замедлилась до 5,2% г/г в декабре 2024 г. после 5,5% г/г в ноябре. Замедление отмечается по всем ключевым компонентам корзины: цены на продукты питания выросли на 6,5% г/г в декабре 2024 г. после 6,7% г/г месяцем ранее, на непродовольственные товары — на 3,4% (после 3,7% г/г), на услуги – на 5% г/г (после 5,8% г/г).

"Существенное влияние на замедление инфляции оказал более медленный темп роста цен на регулируемые товары и услуги, который составил 4,4% г/г в декабре 2024 г. после 5,1% г/г в ноябре 2024 г", - говорится в сообщении ЕАБР.

В целом, за год в Беларуси было обеспечено достижение цели по инфляции (не более 6%).