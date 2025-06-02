Украина может производить до 10 млн дронов в год

Украинский военно-промышленный комплекс имеет мощности для производства 10 миллионов беспилотников в год, которые значительно дешевле аналогов и проверены в бою. Об этом заявил заместитель министра обороны Украины Александр Козенко во время выступления на форуме по безопасности "Диалог Шангри-Ла" в Сингапуре.

«Украина вывела индустрию дронов на новый уровень и развивает инновационные решения как в воздухе, так и на суше, и в воде. Сейчас украинская оборонная промышленность имеет мощности для производства 10 миллионов различных беспилотников в год», - сказал Козенко, которого цитирует пресс-служба Минобороны Украины.

Он также подчеркнул, что, учитывая тот опыт, который украинские операторы БПЛА получают каждый день, в Украине пишут доктринальные изменения в применении этого оружия. По его словам, дроны наносят 80% всего урона на поле боя.

Козенко также призвал международные оборонные компании инвестировать в украинский ВПК, создавать совместные проекты и обмениваться опытом.