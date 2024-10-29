Украина до конца года планирует произвести 1,6 млн дронов

За 10 месяцев 2024 года Минобороны совместно с Минцифрой законтрактовали 1,6 млн беспилотников различных типов на общую сумму более 114 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Украины.

Из этого объема поставщиками уже выполнен заказ на 1,28 миллиона БпЛА стоимостью более 81 млрд грн. В то же время до конца года запланирована поставка еще 366 940 единиц дронов. Так, общее количество произведенных дронов до конца 2024 года должно составить 1,64 млн.

Среди поставленных беспилотников есть: глубинные ударные дроны (Deepstrike-камикадзе); FPV-камикадзе; разведывательные коптеры типа DJI Mavic; разведывательные самолеты и дроны-крылья; ударные коптеры и самолеты.

На 2025 год Министерство обороны совместно с Минцифрой законтрактовали 155 205 единиц беспилотных аппаратов на сумму 32,33 млрд грн.