Украина лишилась виртуального реверса газа из Венгрии

Газпром с 1 октября 2021 года начал поставки газа в Венгрию в обход Украины, в результате чего последняя лишилась возможности виртуального реверса газа.

"Заявки на транзит газа не поступили, несмотря на то, что мощности из Украины на выход в Венгрию законтрактованы на весь газовый год (с 01.10.2021 по 30.09.2022) в размере 24,6 млн м куб. в сутки", - сообщила пресс-служба ООО "Оператор ГТС Украины".

В ОГТСУ напоминают, что с 1 октября 2021 года вступил в силу контракт между Венгрией и Россией на транспортировку газа в объеме 4,5 млрд куб. м в год, согласно которому природный газ в Венгрию будет поставляться через Турецкий поток.

С учетом того, что импорт природного газа из Венгрии происходил путем виртуального реверса, возможности импорта из Венгрии без транзита отсутствуют.