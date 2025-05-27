Последнее обновление: 27.05.2025 09:14

В двух районах Могилевской области затеяли сбор терробороны

С 27 мая проводится учебный сбор с военнообязанными для комплектования территориальных войск Чериковского и Краснопольского районов Могилевской области. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

«На сборе будет отработан комплекс мероприятий, направленный на повышение навыков должностных лиц исполнительных комитетов в вопросах формирования и подготовки территориальных войск к выполнению задач», - говорится в сообщении

Кроме того, будет уделено внимание совместному выполнению задач территориальными войсками, органами внутренних дел, а также подразделениями внутренних войск.

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