Минобороны Беларуси объявило о проверке боеготовности Вооруженных Сил

Государственным секретариатом Совета Безопасности сегодня начата проверка боевой готовности Вооруженных Сил. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны страны.

«Личному составу одной из воинских частей предстоит выполнить комплекс мероприятий по подготовке техники и вооружения к выполнению учебно-боевых задач, в том числе осуществить загрузку материальных средств и осуществить выдвижение на один из полигонов Вооруженных Сил», - говорится в сообщении.

В дальнейшем привлекаемым к проверке подразделениям предстоит провести мероприятия по инженерному оборудованию, маскировке, охране и обороне в назначенном районе, а также выполнить контрольные стрельбы из штатного вооружения.

«Для создания обстановки приближенной к боевой с учетом опыта современных военных конфликтов спланировано задействование как ударных, так и разведывательных БЛА, а также авиации», - информирует Минобороны.

В ходе проверки запланировано передвижение военной техники, возможно временное ограничение движения гражданского транспорта по дорогам общего пользования и участкам местности, предупреждает ведомство.