ЕАБР назвал причину замедления роста ВВП Беларуси в январе-апреле

Евразийский банк развития (ЕАБР) в еженедельном макрообзоре назвал причину замедления роста ВВП Беларуси в январе-апреле 2025 года.

«ВВП Беларуси увеличился на 2,8% г/г в январе-апреле после 3,1% г/г в январе-марте 2025 г. Замедление роста происходит на фоне более низких темпов в промышленности — 1,4% г/г в январе-апреле 2025 г. после 2,1% г/г в январе–марте. Снижение темпов роста выпуска обусловлено сокращением спроса на белорусские товары на внешних рынках», - поясняют аналитики ЕАБР.

При этом секторы, ориентированные на внутреннее потребление, продолжают активно расти: розничный товарооборот вырос на 10% г/г, товарооборот общественного питания — на 4,8% г/г.

Инвестиционная активность сохраняется на высоком уровне: объем инвестиций вырос на 15% г/г за январь-апрель 2025 г., чему во многом способствовало увеличение закупок оборудования на 21,2% г/г.