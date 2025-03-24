В Беларуси рост ВВП обеспечивается за счет внутреннего потребления и строительства. Это отмечают аналитики Евразийского банка развития (ЕАБР) в своем еженедельном макрообзоре.

Согласно информации, в республике рост деловой активности продолжается: ВВП увеличился на 3,1% г/г за январь-февраль 2025 г. после 3,7% г/г в январе 2025 г.

«Основными драйверами роста остаются сектора, ориентированные на внутреннее потребление и строительство: за январь-февраль 2025 г. розничный товарооборот увеличился на 10% г/г, объем подрядных работ вырос на 15,6% г/г», - говорится в комментарии ЕАБР.

Кроме того, инвестиции в основной капитал выросли на 17,2% г/г.

«В текущем году прогнозируем рост ВВП на 2,6%», - пишут экономисты ЕАБР.