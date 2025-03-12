Правительство Беларуси утвердило типовые уставы юридических лиц

Постановлением Совмина № 133 от 3 марта 2025 года утверждены типовые уставы юридических лиц.

В частности, документом утверждены типовые уставы обществ с ограниченной ответственностью, состоящих из одного или нескольких участников.

ООО, действующее на основании типового устава, обращается в регистрирующий орган за госрегистрацией изменений, вносимых в сведения о юрлице, содержащиеся в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (ЕГР), при:

изменении сведений, которые не содержатся в типовом уставе, но в соответствии с законодательством подлежат указанию в ЕГР (исключение – сведения о месте нахождения);

принятии решения о деятельности на основании устава, утвержденного участниками общества.

Ожидается, что возможность использовать типовой устав, который соответствует действующему законодательству, упростит процедуру регистрации юридического лица в Беларуси.

Постановление вступает в силу с 13 марта 2025 г.