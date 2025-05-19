На границе Беларуси с Польшей количество легковушек за выходные увеличилось, сообщает Госпогранкомитет.

«Самый загруженный маршрут для легкового транспорта проходит через польский пункт пропуска Тересполь (Брест), в очереди находятся 1150 единиц. С пятницы скопление легковушек перед данным погранпереходом увеличилось на 110 авто. Сопредельная сторона за два дня выполнила норму по пропуску на 34%», - говорится в сообщении.

По состоянию на 12:00 въезда в Литву перед пунктом пропуска Мядининкай (Каменный Лог) ожидают 20 единиц легкового транспорта.

Наибольшее скопление грузовиков находится перед литовским погранпереходом Мядининкай (Каменный Лог) — 280 фур. По данному маршруту в ЕС проследовало за два дня 12% грузовиков от нормы. За выходные дни контрольные службы литовского погранперехода Шальчининкай (Бенякони) оформили всего 36% авто от нормы.

С пятницы перед польским пунктом пропуска Кукурыки (Козловичи) скопилось 150 грузовиков. Очередь достигала 230 фур. Сопредельная сторона приняла на свою территорию 46% авто.

Скопление большегрузов также фиксируется перед латвийским пунктом пропуска Григоровщина (Патерниеки), его сотрудники с пятницы приняли на свою территорию 24% большегрузов.