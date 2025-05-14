На границе Беларуси с Евросоюзом скопилось 2 тысячи машин

Около 2 тысячи машин фиксируется в очереди на выезд в Евросоюз из Беларуси. Об этом сообщает

«По состоянию на 10:00 более 700 грузовых авто ожидают въезда в ЕС. Самый загруженный маршрут на въезд в Евросоюз проходит через литовский пункт пропуска Мядининкай (Каменный Лог) — 260 фур. За сутки сопредельная сторона пропустила 10% грузовых автомобилей от нормы», - говорится в сообщении.

В литовском погранпереходе Шальчининкай (Бенякони) пропущен лишь 21% транспорта.

Через пункт пропуска Кукурыки (Козловичи) в Польшу проследовало 53% транспорта от нормы.

По состоянию на 10:00 въезда в польский пункт пропуска Тересполь (Брест) ожидают 1280 легковых автомобилей. За прошедшие сутки сопредельная сторона выполнила норму по пропуску авто из Беларуси на 37%.

Также въезда в Литву перед погранпереходом Мядининкай (Каменный Лог) ожидают 10 единиц легкового транспорта.