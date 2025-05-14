За январь-март в экономику Беларуси иностранные инвесторы вложили $3 млрд

За январь-март 2025 г. в реальный сектор экономики Беларуси (кроме банков, НКФО и бюджетных организаций) иностранные инвесторы вложили $3 млрд, что на 7,1% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как сообщает Белстат, поступление прямых иностранных инвестиций (ПИИ) составило $2,4 млрд, или 81,2% от всех поступивших иностранных инвестиций. По сравнению с аналогичным периодом 2024 года ПИИ выросли на 4,3%.

За январь-март 2025 г. организации республики направили за рубеж $1,3 млрд инвестиций, что на 8,3% больше к уровню января-марта 2024 года. На долю прямых инвестиций приходилось 76,3% всех направленных инвестиций за рубеж.