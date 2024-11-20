Народный банк Китая сохранил базовую ставку на уровне 3,1%

Народный банк Китая (НБК, центробанк страны) в среду сохранил базовую процентную ставку по кредитам (LPR) сроком на один год на уровне 3,1% годовых.

Ставка по пятилетним кредитам также не изменилась - 3,6%.

Обе ставки находятся на рекордных минимумах, до этого НБК снижал их в октябре и июле.

LPR стала бенчмарком в августе 2019 года после проведения китайским ЦБ реформы процентных ставок. С 2020 года НБК требует от банков ориентироваться именно на LPR при определении ставок по новым кредитам. Пятилетняя ставка напрямую влияет на стоимость ипотечных кредитов, годовая - всех остальных.