Последнее обновление: 20.11.2024 18:00

Народный банк Китая сохранил базовую ставку на уровне 3,1%

Народный банк Китая (НБК, центробанк страны) в среду сохранил базовую процентную ставку по кредитам (LPR) сроком на один год на уровне 3,1% годовых.

Ставка по пятилетним кредитам также не изменилась - 3,6%.

Обе ставки находятся на рекордных минимумах, до этого НБК снижал их в октябре и июле.

LPR стала бенчмарком в августе 2019 года после проведения китайским ЦБ реформы процентных ставок. С 2020 года НБК требует от банков ориентироваться именно на LPR при определении ставок по новым кредитам. Пятилетняя ставка напрямую влияет на стоимость ипотечных кредитов, годовая - всех остальных.

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