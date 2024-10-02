На территорию литовской воинской части приземлился метеозонд с контрабандой

Неуправляемый метеорологический зонд с контрабандой приземлился на территории полигона батальона уланов имени княгини Бируте в городе Алитусе. Об этом сообщила журналистам представитель уездного комиссариата полиции Кристина Янулявичене.

"Сообщение о том, что на полигоне приземлился метеозонд с прикрепленным к нему ящиком, поступило в полицию в ночь на среду", - сказала Кристина Янулявичене, которую цитируют медиа.

Обстоятельства инцидента расследуется. Следствие считает, что воздушный шар был запущен с территории Беларуси. О содержании груза, который был в переброшенном через границу ящике, не сообщается.

Литовские власти считают, что борьбу с воздушными шарами, несущими контрабандный груз из Беларуси и РФ, должна вести погранслужба. При помощи воздушных шаров и метеозондов контрабандисты все чаще стали переправлять белорусские и российские сигареты, которые в Литве стоят значительно дороже. 28 сентября такой шар с грузом весом 20 кг приземлился в районе Вильнюсского международного аэропорта.