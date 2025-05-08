В США уже второй штат принял закон о крипторезерве

В Аризоне подписали закон, который технически создает в штате крипторезерв из невостребованных цифровых активов.

Документ HB2749 получил двухпартийную поддержку в Палате представителей и Сенате.

Закон не предусматривает инвестиции в криптовалюты. В контролируемый казначейством Аризоны фонд, помимо заброшенных монет, должны включаться также средства, полученные через аирдропы и стейкинг. HB2749 классифицирует цифровые активы как невостребованные, если их законный владелец в течение трех лет не отвечает на запросы.

«Этот шаг показывает, что губернаторка Кэти Хоббс готова принимать правовые акты в поддержку криптовалют», - прокомментировали в Bitcoin Laws.

В начале мая глава штата наложила вето на законопроект SB1025. Он предоставлял казначею и пенсионным фондам возможность вкладывать в цифровые валюты вроде биткоина до 10% средств. Хоббс посчитала, что публичные финансы — не место для «непроверенных инвестиций».

Автор HB2749 председатель Комитета по торговле Палаты представителей Джефф Венинджер заявил: «Цифровые активы — это не будущее, это настоящее. […] Мы создали структуру, которая защищает права собственности и дает штату инструменты для учета новой категории ценности в экономике. Это именно та политика, которую мы должны проводить — современная, точная и построенная с пониманием того, куда движутся технологии и финансы».

Нью-Гэмпшир 6 мая стал первым штатом, разрешившим властям создание биткоин-резерва. Подписанный губернаторкой Келли Айотт закон дает казначейству право использовать до 5% средств для инвестиций в криптовалюты и драгоценные металлы с капитализацией не ниже $500 млн.

Во Флориде власти прекратили рассмотрение сразу двух правовых актов, разрешающих вложения государственных средств в биткоин.

В таких штатах, как Оклахома, Монтана, Пенсильвания, Северная и Южная Дакота, а также Вайоминг, попытки создать стратегический биткоин-резерв также провалились.