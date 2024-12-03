Белтехосмотр за ноябрь выдал более 119,7 тыс. разрешений на участие в дорожном движении

УП "Белтехосмотр" за ноябрь выдало более 119,7 тыс. разрешений на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении.

Как сообщает предприятие, это на 7,2% больше, чем за аналогичный период 2023 года.

Физлицам выдано 96 463 разрешения (80,6% от общего количества).

Общее количество разрешений, выданных за 11 месяцев 2024 года, составило 1 401 481, что на 2,4% меньше аналогичного показателя прошлого года.

В отношении электромобилей в ноябре оформлено 1126 разрешений (всего с начала года - 13 160).