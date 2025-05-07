Последнее обновление: 07.05.2025 18:00

Новый глава МВД Германии ужесточает пограничный контроль

Новый глава МВД Германии Александр Добриндт удвоит число полицейских быстрого реагирования на границе примерно до 1200 сотрудников.

К ним также добавятся мобильные контрольные и наблюдательные подразделения, пишет Der Spiegel со ссылкой на планы политика.

По данным журнала, рабочие смены сотрудников погранполиции будут увеличены с 8 до 12 часов. Вырастет и число КПП на границах Германии. Сейчас их около 50. Число пограничников также может вырасти, сейчас на границах ФРГ работают около 11 тысяч сотрудников службы.

Таблоид Bild сообщает, что Добриндт отдал устное распоряжение о закрытии границ для нелегальных мигрантов и отменил указ от 2015 года, в соответствии с которым просителей убежища пропускали через границу даже при отсутствии необходимых документов. Официального подтверждения этой информации нет.

Александр Добриндт представляет баварский консервативный Христианско-социальный союз, политик неоднократно заявлял, что ужесточит миграционный курс. На западных границах усиления контроля пока не наблюдается, уточняет Der Spiegel. Ожидается, что глава МВД выступит с заявлением вечером 7 мая.

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