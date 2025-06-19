Последнее обновление: 19.06.2025 17:44

Работники двух лесхозов Гомельской области похитили более 8 тонн дизтоплива

Комитет госконтроля Беларуси сообщил о выявленных фактах хищения топлива работниками лесхозов, привлеченными для ликвидации последствий прошлогоднего урагана.

Согласно информации, при выполнении работ по расчистке лесов и уборке буреломов 13 работников двух лесхозов Гомельской области систематически похищали дизельное топливо с лесозаготовительной техники. Впоследствии они его перепродавали представителю коммерческой организации.

Всего было похищено более 8 тонн дизтоплива общей стоимостью свыше 20 тыс. рублей.

Незаконную деятельность пресекло управление Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля по Гомельской области.

По факту растраты имущества в отношении работников лесхозов возбуждены уголовные дела. Подозреваемые дали признательные показания и возместили причиненный ущерб.



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