Лукашенко хочет систему образования вновь серьезно "подрегулировать" и "поднастроить"

Лукашенко сегодня в ходе церемонии награждения выпускников и преподавателей учреждений высшего образования заявил о планах провести серьезную донастройку в системе образования.

"Мы договорились с министром, что в ближайшее время мы серьезно еще раз подойдем к некоторым проблемным вопросам образования. Система будет, прямо скажу, серьезно подрегулирована и поднастроена, - сказал Лукашенко, которого цитирует его прес-служба. - Надо донастроить. Я обещал, что к образованию мы больше возвращаться не будем, потому что эти реформы уже людям надоели. Мы больше не будем касаться человеческих аспектов, людских, а займемся более глубинными вопросами. Для того, чтобы, когда нынешнее поколение управленцев уйдет со сцены, вам, молодежи, немножко было легче. Будем эти авгиевы конюшни расчищать. Мы не останавливаемся на том, что у нас есть сегодня в системе образования".

Лукашенко, в частности, коснулся сроков обучения в вузах. Ранее он ставил задачу сократить их за счет изучения в меньшем объеме непрофильных для тех или иных специальностей дисциплин.

"Может, один семестр надо изучать дисциплину, а изучают два-три семестра. А потом все это быстро забываем, - сказал пенсионер. - Видим вопросы к преподавательскому составу, видим вопросы к руководству вузов. Я полагаю, через месяц вернемся к этим вопросам, серьезно обсудим их".

По его словам, сроки обучения хоть и сократили, но заменили это сокращение системой с бакалавриатом. В Беларуси он представляет собой первую ступень высшего образования, которая обеспечивает фундаментальную подготовку по выбранной специальности и длится четыре года. После окончания бакалавриата выпускник получает диплом бакалавра и может либо начинать работать, либо продолжить обучение на второй ступени высшего образования - в магистратуре. Она необходима, например, тем, кто хочет заниматься научной и педагогической деятельностью, для занятия определенных должностей, а также дальнейшего обучения в аспирантуре.

"Увеличили за счет этого часы и так далее. Вот нам этим путем идти не надо. Надо учиться столько, сколько надо. Если положено в вузе три с половиной или четыре года, значит, четыре. Но не шесть. А то мы переживаем, что у нас ученых нет, а создаем некие барьеры. А потом еще и аспирантура для того, чтобы стать не великим, а обычным ученым", - сказал Лукашенко.

При этом он напомнил, что в свое время категорически запретил "бегать по какому-то Болонскому процессу".

В качестве примера в отношении продолжительного срока обучения Лукашенко привел Академию искусств, где по некоторым специальностям он составляет шесть лет.

"Туда приходят талантливые люди. Надо талант поддержать и развить. Шесть лет. Больше, чем некоторые дисциплины в медицинских университетах. Это что, нормально? И что мы получили? Змагарами стали в 2020 году, впереди колонн шли", - возмутился Лукашенко.