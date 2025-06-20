В Беларуси граждане при определенных условиях смогут приобретать в собственность арендное жилье

Лукашенко 19 июня подписал указ № 235, направленный на расширение социально-правовых гарантий в области жилищных отношений граждан с предоставлением им права приобретения в собственность арендного жилья, сообщает его пресс-служба.

Гражданам наиболее востребованных профессий будет предоставляться право приобретать в собственность арендное жилье в населенных пунктах с численностью населения до 20 тыс. человек (кроме Минского района) при определенных условиях.

Такое приобретение будет возможно, в частности, при наличии оснований для признания граждан нуждающимися в улучшении жилищных условий, стажа работы в организации, предоставившей жилье, и срока проживания в таком жилье не менее 10 лет, а также неиспользовании указанными гражданами и членами их семей государственной поддержки при возведении, реконструкции или приобретении жилья, отсутствии у них иных жилых помещений в собственности в населенном пункте по месту нахождения арендного жилья либо фактов их отчуждения в течение трех лет.

Оплату стоимости арендного жилья можно будет произвести в рассрочку на 15 лет, а также использовать на данные цели именные приватизационные чеки "Жилье" и средства семейного капитала.

Местные исполнительные и распорядительные органы, государственные органы (организации) будут наделены правом передачи в собственность нанимателей расположенных на селе одноквартирных жилых домов, квартир в блокированных жилых домах государственного жилого фонда, эксплуатируемых более 10 лет и требующих капремонта. При этом такое жилье, предоставленное на время трудовых отношений, может быть передано в собственность граждан, имеющих стаж работы не менее 5 лет в организации, выделившей жилое помещение.